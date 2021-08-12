Büyük tehlike

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında uyuşturucu trafiğini sağlayan Bitcoint Cartel isimli çetenin kuryesi Selçuk Kömeli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Kömeli’nin güneyden gönderilen uyuşturucuları teslim aldığı ve kuzeyde satış yapacak şahıslara ulaştırdığı açıklandı.

Duruşmada olguları yeniden aktaran polis, 30 Temmuz 2021 tarihinde Selçuk Kömeli’nin, Gönyeli’de yaya olarak tespit edilerek alıkonulduğunu anımsattı.

Polis, Selçuk Kömeli’nin, tasarrufunda 690 gram ağırlığında hintkeneviri, 504 gram sentetik cannabionid, 282 gram kokain, 75 gram MDMA bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının 292 gram hintkenevirini bir lokasyona bırakarak, tespit edilemeyen bir kişinin almasını sağladığını belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde 2 bin 590 TL ile 300 Euro nakit para bulunduğunu da hatırlattı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rixus olarak bildiği şahıs ile internet uygulaması olan Telegram üzerinden irtibat kurduğunu, uyuşturucu maddeleri Haspolat’ta henüz tespit edilemeyen bölgeden ithal ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Zanlının ithal edilen uyuşturucu maddeleri Rixus, isimli şahsın yönlendireceği noktalara atacağına dair itirafta bulunduğunu kaydeden polis, bu iş karşılığında 4 bin 630 Euro para alacağının tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru, zanlının üzerinde bulunan 300 Euro nakit paranın aldığı ilk ödeme olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, Güney Kıbrıs’ta Bitcoint Cartel şebekesi tarafından gönderilen uyuşturucu maddelerin zanlının teslim aldığını, daha sonra aranan bir şahsın Telegram uygulaması üzerinden yönlendirmesi ile KKTC'deki belirli lokasyonlara bıraktırılmak sureti ile satıcıların almasını sağladığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlı ile ilgili kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaptıktan sonra zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.