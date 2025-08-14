İnşallah, maşallah

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin bugünden itibaren biteceğini açıkladı.

Aydın, Güneşköy Trafo Merkezi’nde geçen cuma yaşanan patlamadan sonra termik santrallerden birinin arızalandığını, ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaya başladığını belirtti.

Aydın, çalışmaların tamamlanmasıyla termik santralin devreye konulmasının hedeflendiğini söyledi.

BRT’de, Manşet+ programında konuşan Dalman Aydın, elektrikte son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, Kıb-Tek’e yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Güneşköy’deki arızayla ilgili teknik sorun veya sabotaj üzerinde durulduğunu anımsatan Aydın, konuyla ilgili araştırmanın başladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu’nun bu konuyla ilgili olağanüstü toplandığını da anımsatan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, toplantıda polisin, Kıb-Tek’in teknik elemanlarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nden uzmanların konuyu araştırmasında hemfikir olunduğunu ve sürecin başladığını söyledi.

“Sabotaj konusunu herkes farklı taraflara çekmeye çalıştı” diyen Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şüphe personelimizden veya herhangi birinden değil. Arızanın olduğu yerde bitmesi gerekirdi. Koruma sistemi neden devreye girmedi de arıza Güneşköy santralinden Lefkoşa’ya, Teknecik ve Kalecik’e kadar ulaştı. Hassasiyetle araştırmamız gereken bu, bunun sebebini araştırıyoruz...”

“Güneşköy’deki olay bakımsızlıktan kaynaklanmadı”

Yakın zamanda Lefkoşa Trafo Merkezi’ne yakıcı madde döküldüğünü, Meriç Trafo Merkezi’ne de müdahale edildiğini anımsatan Dalman Aydın, bütün bunlar dikkate alındığında teknik sebeplerle birlikte bunun bir sabotaj olabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.

Kamuoyunda “Santrallere bakım yapılmıyor, ihmal var” gibi bir algı oluşturulmak istediğini de dile getiren Kıb-Tek Müdürü Aydın, santrallerde ve trafolarda mevsim geçişlerinde planlı şekilde bakım yapıldığını vurguladı.

Aydın, “Bu olay bakımsızlıktan kaynaklanmadı. Hatta oradaki klimaların çalışmadığına dair de söylemler oldu. Tesadüfen bir gün önce Güneşköy’deki bütün klima bakımları yapılmıştı” dedi.

Projeleri anlattı

Kıb-Tek’e yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Dalman Aydın, iletimle ilgili alt yapı çalışmalarında projelerin hazırlandığını, birkaç ihalenin de tamamlandığını belirterek, Yeni Boğaziçi bölgesindeki iletim hatlarının yenileceğini, Lefkoşa – Teknecik Santrali arası izolatörlerin de değiştirileceğini söyledi.

Bunların maliyetinin 500 bin Dolar, santrallerin bakım anlaşmalarının da 10 milyon Doların üzerinde olduğunu kaydeden Dalman Aydın, Sınırüstü-İskele bölgesinde artan talebi karşılamak üzere yaklaşık 7,2 milyon Dolarlık trafo merkezinin devreye konulduğunu kaydetti.

5 milyon Dolarlık kapasite artırımı yapıldı

Lefkoşa Trafo Merkezi’ne yaklaşık 5 milyon Dolarlık kapasite artırımı yapıldığını, bununla ilgili ihalenin tamamlandığını kaydeden Aydın, Mağusa bölgesindeki trafoların yaklaşık 8.2 milyon Dolarlık ihalesinin de tamamlandığını dile getirdi.

Gönyeli-Lefkoşa bölgesinde yaşanan sıkıntıların aşılması için yaklaşık 5 milyon Dolarlık proje hazırladıklarını, bölgeye trafo ve yeraltı şebeke takviyesi yaptıklarını aktaran Dalman Aydın, tüm bunlar için güçlü bir finansa ihtiyaç duyulduğunu da söyledi.

