Grev sürecek

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerin-den Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde önceki gün başlattığı süresiz grevi sürdürürken, dün Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

“Direne Direne Kazanacağız”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganlarının atıldığı eyleme, bazı muha-lefet milletvekilleri ve sendika yetkilileri de destek verdi.

Eylem sürerken Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa’daki tüm çalışanların maaşlarının hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Ata-oğlu, gecikmeden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, bu tür durumların tekrarlanmaması gerekti-ğini vurguladı.

Ataoğlu, Ağustos ayı maaşlarının ödenmesini bir başarı olarak görmediklerini, asıl hedefin bu kurum-ların geleceğini güvence altına almak olduğunu söyledi. “Artık bugünü değil, yarını konuşmalıyız” diyen Ataoğlu, kurumların sürdürülebilirliği ve çalışanların haklarının korunmasının öncelikli hedefleri oldu-ğunu ifade etti.

Ataoğlu, Binboğa, Zirai Levazım ve Koop-Süt’ün Kıbrıs Türk halkının en önemli kurumları arasında yer aldığını, geçmişte elde ettikleri başarı ve kârlılıkları hatırlatarak, bu kurumların eski gücüne kavuştu-rulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. 2016-2018 döneminde en yüksek kârlılığı yakalayan ve üreticilere en büyük desteği sağlayan bu kurumların sonraki yıllarda yapılan hataların ağır sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Tek sorun maaş değil

Ancak sendika grevin süreceğini bildirdi.

KOOP-SEN, salı günü başlatılan süresiz grevin bugün saat 08.00’de Başbakanlık önünde devam ede-ceğini, 09.30’da ise basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Sendika, Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde Temmuz maaşlarının 13 gün gecikmeyle ödendiğini, ancak grev nedenlerinin maaşlarla sınırlı olmadığını kaydetti. Açıklamada, Koopbank dahil tüm iş yerlerinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadığı ve 44 çalışanın işten çıkarılması kararının geri alınmadığı belirtildi.

“Kooperatif emekçilerinin yanındayız”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinde yaptığı grev ve eylemlere destek belirtti.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin öz varlıklarından olan kooperatiflerde grevin devam ettiğini belirterek, hükümeti “Yönetenlerin iş bilmezlik ve hatalarını işçilere, emekçilere ödetmeye çalışmakla” suçladı.

Kooperatiflerin geldiği duruma düşmesinin sebebi olarak yönetenlerini ve hükümet ortaklarını işaret eden Kanatlı, “Maaşların ödenmemesi bir tarafa, kazanılmış bir çok haktan kesinti yaparak krizden çıkış yolu arayan yönetenler, önce kendileri hesap vermeli, emekçilerin haklarından elini çekmelidirler. Gümrük Çalışanları Sendikası olarak kooperatif emekçilerinin yanında olduğumuzu belirtir, haklı mü-cadelesinde KOOP-SEN ile dayanışma halinde olacağımızı vurgularız.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025, 09:43