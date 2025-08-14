Silahlı eğlence

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen “Gece Avı Operasyonu” kapsamında, 112 gram hintke-neviri, kokain, 2 adet tabanca, şarjörler, 16 adet canlı mermi ve yüklü miktarda nakit parayla yakalanan Durmuş Özder Gökay ve Mustafa Behattin yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek süre alındı. Duruşmada zanlıların cep telefonlarında tespit ettikleri görüntülerde havaya ateş ettikleri anlara dair video kayıtları belirlendiği açıklandı. Zanlı-ların hem uyuşturucu maddeyi hem de silahları Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 9 Ağustos 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da Dr. Remzi Gönenç Sokak üzerinde park halinde tespit edilen RY 628 plakalı aracın şüphe üzerine kontrol edilmek istendiğini söyledi.

Polis; bu esnada aracın hızlıca kaçtığını belirtti. Polis; kısa süre sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince aracın Gönyeli'de tespit edilerek, sürücü Durmuş Özder Gökay ve yolcu olan Mus-tafa Behattin'in huzurunda arama yapıldığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada; 54 bin TL, 4170 Euro, bin 950 Sterlin ve 201 Amerikan Doları nakit para ile şeffaf naylon içerisinde yakla-şık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare ola-rak alındığını kaydetti.

İki adet silah, mermi, hassas terazi

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis; 10 Ağustos tarihinde zanlı Behattin'in Yenişehir’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada; yatak odasında bir adet 9 mm çapında üzerinde "Sig Sauer" yazan tabanca ve şarjörü aynı yerde bir adet 7,65 mm çapında üzerinde “Walther” yazılı tabanca ve şarjörde 5 adet canlı mermi, dolap üzerinde pro-tein kutusunda 112 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alın-dığını ifade etti. Polis, aynı gün Durmuş Özder Gökay'ın Küçük Kaymaklı Lefkoşa'daki ika-metgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ise bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

Uyuşturucu ve silahlar güneyden

Polis memuru, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini, uyuşturucu maddeleri bir şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs'tan 560 gram olarak ithal ettiklerini söylediklerini açıkladı. Po-lis, zanlıların ithal ettikleri uyuşturucunun bir kısmını çeşitli konumlara bırakarak, satışını yaptık-larını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların silahları da güneyden ithal ettiklerini söyledikleri-ni aktardı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, cep tele-fonlarında yapılan ilk incelemede konu tabancalarla havaya ateş ederken videolarının tespit edildiğini ve bu yönde de çok yönlü soruşturma yapıldığını anlattı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddele-rin analize gönderileceğini söyledi. Polis, ayrıca emare olarak alınan silahların da balistik ince-lemeye gönderileceğini, aranan şahıs ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.