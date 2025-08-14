Doğanın güzelleri

Haspolat Göleti, göçmen kuşların renkli misafirlerine ev sahipliği yapıyor Haspolat Göleti, bu günlerde doğaseverlerin ilgisini çeken iki zarif göçmen kuş türünü ağırlıyor. Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki tüyleriyle bilinen flamingolar, gölette konaklarken onlara gri ve beyaz tonlarıyla dikkat çeken gri balıkçıllar eşlik ediyor. Uzun bacaklı, uzun boyunlu ve uzun gagalı yapısıyla tanınan gri balıkçıllar, flamingolarla birlikte görsel bir ahenk oluşturuyor. Avrupa, Asya ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde görülen bu tür, genellikle sığ sulak alanlarda yaşıyor ve balık, kurbağa ile böcek gibi canlılarla besleniyor. Flamingolar ise doğadaki en uzun ömürlü kuş türlerinden biri olarak biliniyor. Tek ayak üzerinde duruşları, uyuma şekilleri ve kıvrık gagalarıyla avlanma becerileriyle tanınıyor. Sığ sularda gagalarını kullanarak avlarını saklandıkları yerden çıkarabilen bu zarif kuşlar, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi yakınındaki gölette boy göstererek görsel bir şölen sunuyor. Ahmet Gürses’in objektiflerine yansıyan görüntülerde, flamingoların göz alıcı renkleri ve estetik duruşları göze çarpıyor. Vatandaşlar ise nadir görülen bu manzarayı izleme fırsatı bulmanın keyfini yaşıyor.

