793 kişiye sürat cezası

KKTC’de son bir haftada 60 trafik kazası meydana geldi; bir can kaybı olurken, 28 kişi yaralandı. Denetimlerde 2 bin 321 sürücüye ceza yazıldı, 298 araç trafikten men edildi. Ceza yazılan 2 bin 321 sürücüden793’ünün sürat suçu işlediği belirtildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; 4–10 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 60 kazanın 1’i ölümle, 20’si yaralanmayla, 39’u ise hasarla sonuçlandı.

Belirtilen tarihlerde meydana gelen kazaların sebepleri; süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (15), dikkatsiz sürüş yapmak (11), yakın takip (9) ve diğer etkenler (8) olarak raporda yer aldı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 2 milyon 186 bin 130 TL olarak hesaplanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: “Girne 22, Lefkoşa 16, Gazimağusa 12, İskele 8, Güzelyurt 2.”

14 bini aşkın sürücü denetlendi

Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 712 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimlerde, suç işlediği tespit edilen 2 bin 321 sürücü rapor edilirken, 298 araç trafikten men edildi, 5 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat (793), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (284), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (207), trafik levha ve işaretlerine uymamak (179), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (120), muayenesiz araç kullanmak (93), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (67), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (59), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (35), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (29), dikkatsiz sürüş (29), tehlikeli sürüş (23), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (22), yolcu taşıma 'T' işletme izinsiz araç kullanmak (17), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (12), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (10), trafik ışıklarına uymamak (5), özel eşya taşıma 'B' işletme izinsiz araç kullanmak (1) ve diğer trafik suçları (543).”