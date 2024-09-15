‘Cep’ kullanımı ölüm getirdi

Güney Kıbrıs’ta bu yıl itibarıyla meydana gelen 26 trafik kazasında 29 kişinin hayatını kaybettiği ve cep telefonu kullanımının ölümlü kazalarda ciddi rol oynadığı belirtildi.

Hayatını kaybeden 29 kişiden 9’unun sürüş esnasında cep telefonu kullandığını yazan Fileleftheros gazetesi, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında ölen kişi sayısında 11 kişilik artış olduğunu ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise son 24 saat içerisinde Lefkoşa Rum kesimi ve Baf’ta meydana gelen üç ciddi trafik kazası sonucunda üç motosikletlinin ciddi şekilde yaralandığını yazdı.

“Lefkoşa-Palehorio” yolunda meydana gelen kaza sonucunda 45 yaşındaki motosikletlinin ciddi şekilde yaralanarak hastanede entübe edildiğini kaydeden gazete, diğer iki kazada ciddi şekilde yaralanan 27 ve 31 yaşlarında iki kişinin ise hayati riski olmadığını ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü ekledi.

