Sadece içiyormuş

Lefkoşa’da devriye gezen Narkotik ekipleri, bir apartmanın girişinde şüpheli olarak gördüğü

26 yaşındaki Olamide Mufutau Ewenla’nın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada az miktarda Sentetik Cannabinoid ve Methamphetamine ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının ifadesinde kullanıcı olduğunu söylediği belirtildi.

Polis memuru, zanlının 13 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Küçük Kaymaklı’daki bir apartman içerisinde şüpheli vaziyette tespit edildiğin kaydetti. Polis, zanlının üzerinde yapılan kontrolde yaklaşık 300 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ile yaklaşık 300 miligram ağırlığında Methamphetamine bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuyu içmek için aldığını, sadece kullanıcı olduğunu söyleidğini aktardı. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderileceğini ifade etti.

Zanlının ikamet durumunun da araştırılacağını, uyuşturucuyu kimden temin ettiğinin soruşturulacağını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.