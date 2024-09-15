Kıbrıs bunu da gördü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Boltaşlı köyünde, 4 Eylül’de, evinde uyuduğu sırada Hamit Talay tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verilen ve ağır şekilde yaralanan Nihat İlkhan, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde önceki gece yaşamını yitirdi. İlkhan’ın evine giderek, uyumakta olduğu yatak ile odaya yanıcı madde dökerek ateşe veren ve katle teşebbüs suçlamasından tutuklanan Hamit Talay hakkında yürütülen soruşturmanın seyrinin de değiştiği açıklandı. İlkhan’ın yaşamını yitirmesi ve olayın cinayete dönüşmesi sonucunda, Hamit Talay’ın, ceza yasasının en ağır suçları “Taammüden Adam Öldürme ve Adam Öldürme” suçlarından yargılanması ve soruşturmanın bu şekilde yürütülmesi bekleniyor.

Ne olmuştu

Hamit Talay, 4 Eylül 03.04 ile 03.25 saatleri arasında, kendisi ve kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle, Nihat İlkhan’ın Boltaşlı köyünde, kiracı olarak kaldığı 3 odalı kerpiç eve giderek, kundaklamıştı. Zanlı 10 Eylül tarihinde ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 7 gün ek süre alınmıştı.

Zanlıyı tutuklayarak, mahkemeye çıkaran polis olguları aktarmıştı. Polis, zanlının yatak odası içerisine girdiğini ve uyumakta olan Nihat İlkhan’ın yatağı ile oda içerisine yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini açıklamıştı.

İlkhan’ın yanmaya başlamasının ardından uyanarak dışarı çıktığını ve komşusu Metin Aslan tarafından vücuduna su tutularak alevlerin söndürüldüğünü anlatan polis, İlkhan’ın olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındığını söylemişti.

Zanlının, 6 Eylül’de, kız arkadaşı A.O. isimli kadına, cep telefonunun messenger uygulaması üzerinden suçu işlediğine dair yazılı ve sesli mesajlar attığını aktaran polis, Nihat İlkhan’un oldukça ciddi yanıklarının olduğunu ve durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

