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Kıbrıs bunu da gördü

Üzerine yanıcı madde dökülerek yakılan 44 yaşındaki Nihat İlkhan, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, Hamit Talay’ın cinayetten yargılanması bekleniyor

Kıbrıs bunu da gördü
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Hüseyin ÇİÇEK
İskele’ye bağlı Boltaşlı köyünde, 4 Eylül’de, evinde uyuduğu sırada Hamit Talay tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verilen ve ağır şekilde yaralanan Nihat İlkhan, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde önceki gece yaşamını yitirdi. İlkhan’ın evine giderek, uyumakta olduğu yatak ile odaya yanıcı madde dökerek ateşe veren ve katle teşebbüs suçlamasından tutuklanan Hamit Talay hakkında yürütülen soruşturmanın seyrinin de değiştiği açıklandı. İlkhan’ın yaşamını yitirmesi ve olayın cinayete dönüşmesi sonucunda, Hamit Talay’ın, ceza yasasının en ağır suçları “Taammüden Adam Öldürme ve Adam Öldürme” suçlarından yargılanması ve soruşturmanın bu şekilde yürütülmesi bekleniyor.

Ne olmuştu
Hamit Talay, 4 Eylül 03.04 ile 03.25 saatleri arasında, kendisi ve kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle, Nihat İlkhan’ın Boltaşlı köyünde, kiracı olarak kaldığı 3 odalı kerpiç eve giderek, kundaklamıştı. Zanlı 10 Eylül tarihinde ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 7 gün ek süre alınmıştı. 
Zanlıyı tutuklayarak, mahkemeye çıkaran polis olguları aktarmıştı.  Polis,  zanlının yatak odası içerisine girdiğini ve uyumakta olan Nihat İlkhan’ın yatağı ile oda içerisine yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini açıklamıştı.
 İlkhan’ın yanmaya başlamasının ardından uyanarak dışarı çıktığını ve komşusu Metin Aslan tarafından vücuduna su tutularak alevlerin söndürüldüğünü anlatan polis, İlkhan’ın olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındığını söylemişti.
 Zanlının, 6 Eylül’de, kız arkadaşı A.O. isimli kadına, cep telefonunun messenger uygulaması üzerinden suçu işlediğine dair yazılı ve sesli mesajlar attığını aktaran polis, Nihat İlkhan’un oldukça ciddi yanıklarının olduğunu ve durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. 
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 2 gün Önce

Şeytandan ve hatta Allahtan korkmam CEHALETTEN korktuğum kadar. Varsa Allah da şeytan da sebepsiz ta sa siktiri boktan sebeple ceza vermez. CEHALET yakar ve öldürur bile. Tecavüz eder öldürür. Birsey zanneder öldürür. Sen neden öldürüldüğünu bile anlayanazsın. Ve Aziz Nesinin çok çok cok haklı idi. O da bunu yaşadı.

Vatandaş
Vatandaş - 2 gün Önce

Ayni ccezayı bu dağ adamına da vermek lazım..Yada bunu hem dövmek hemde alenen hrkesin önünde si..mek lazım ...Hayvandan farkları yok bunların...

Ziya
Ziya - 2 gün Önce

Bre Hayvaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnn lanet olsun sana bre pislik,Allah belanı versin ..

UMIT TOSUN
UMIT TOSUN - 2 gün Önce

Suclularin ,siddete meyilli olanlarin ,her turlu pisligi yapanlari ulkesi olmusuz .Ama bunlari onleyecek en ufak bir onlem yok. Halen ulkemize ne oldugu belirsiz insanlar dolmaktadir.

Hataylı
Hataylı - 2 gün Önce

Hayvandan da daha aşağı,Hayvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnn.......Senin ağzını yüzünü dağıtmak,sikini da ağzına vermek lazım ama işte...

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