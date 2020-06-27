Ciddi artış var

Alithia gazetesi Eurostat verilerine dayanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla Güney Kıbrıs’ta yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının, ülke nüfusunun yüzde 18’ine ulaştığını bildirdi. Gazete, sığınma talep eden mülteci sayısındaki artışı da rakamlarla aktardı.

Avrupa Sığınma Destek Merkezi (EASO) 2019 raporuna göre mülteci krizinin yaşandığı 2015 ve 2016’da Fransa, Yunanistan, Malta ve İspanya ile birlikte, diğer AB üyesi ülkelerden daha çok sığınma talebi alan üyelerden olan Güney Kıbrıs’a, 2019’da da 13 bin 650 sığınma başvurusu yapıldı.

Alithia’nın haberine göre, 2019 raporunda üçüncü ülkelerden kişiler tarafından AB üyesi ülkelere sığınma başvurularında yüzde 11’lik artış olduğu, 2020’nin ilk aylarında yüzde 16’lık artış yaşanmasına rağmen daha sonra yeni tip Coronavirüs pandemisi nedeniyle yüzde 87’lik düşüş gözlemlendiği bilgisini veren EASO’nun beklentisi, sığınma başvurularındaki artışın devam edeceği yönünde.

Raporun, Güney Kıbrıs’la ilgili bölümünde, 2019’da sığınma başvurusu yapan kişi sayısı 13 bin 650 (2018’e göre yüzde 76 artış) olarak verildi, bu rakamın AB ülkelerine yapılan toplam başvuruların yüzde 1,8’ine denk geldiği kaydedildi.