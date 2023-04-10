Çok umutlu

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, tanrının da yardımıyla 49 yıl sonra, ‘işgal altındaki kiliselere kurtarıcı olarak’ gideceklerini ve burada ayin yapacaklarını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen bir ayinde konuşan Yeorgios, 49 senedir KKTC’deki kiliselerin sessiz olduğunu; ancak 49 senenin tarihin bütününde “yalnızca bir an” olduğunu kaydetti.

Habere göre Yeorgios, 49 senenin geçeceğini ve halkın hafızasında sadece bir kabus olarak kalacağını belirtti.