İbretlik ceza

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde meydana gelen olayda patronu Oğuz Uncu’yu tornavidayla yaralayan Hasan Kavuzkoz hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, ağır yaralama suçundan 8 yıl hapse mahkum edildi. Ağır ceza heyeti, sanığın patronunu soymak için yaralama suçunu işlediğini belirtti.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı; olayın 16 Mayıs 2022 tarihinde, saat 15. 00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde meydana geldiği belirtildi.

Hasan Kavuzkoz’un 19 santimlik tornavidayla işvereni olan Oğuz Uncu’ya saldırdığı; başına, ensesine, sırtına toplam 9 kez sokup çıkardığı açıklandı. Hasan Kavuzkoz’un, işvereni üzerindeki 300 lirayı ve olay yerindeki kamera kayıtlarını da söküp aldığı kaydedildi.

Ağır ceza heyeti, sanığın aleyhine getirilen ağır yaralama suçunun çok ciddi bir suç olduğunun altını çizdi. Yargıç, sanığın işverenini soymak amacıyla vücuduna 9 kez tornavida saplayarak ağır yaralamasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, kamu yararı gereği sanığa caydırıcı ve ibret verici bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen heyet, oybirliği ile 8 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.