Kameralar inceleniyor

Lefkoşa'da gece yarısı yolda yürüyen kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Ercan Demir gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri talep edilirken, Lefkoşa’da son zamanlarda birçok benzer taciz vakası yaşandığı, zanlının bağlantısının araştırılacağı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, Ercan Demir’in 1 Nisan 2023 tarihinde saat 00.00 sıralarında Küçükkaymaklı’da bulunan Üsküdar Sokak üzerinde yürümekte olan bir kadına, cinsel tacizde bulunduktan sonra, ithale- i lisanda bulunduğunu söyledi.

Polis, ilk olaydan 20 dakika sonra bu kez Hamitköy bölgesinde Aknar Sokak üzerinde önünde yürümekte olan iki kadına cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu tespit edilen Ercan Demir'in tutuklandığını söyledi. Yakın zamanda Lefkoşa'da meydana gelen benzer faili meçhul meseleler olduğunu kaydeden polis, bu hususta da zanlı hakkında soruşturma yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz etki edebileceğini kaydeden polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.