En iyilere ödül verildi

Kongre, etkinlik ve turizm sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ACE of MICE’ın 11’incisi 7-9 Nisan tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlendi. Ülkede ilk kez düzenlenen organizasyonun, ülke tanıtımı açısından son derece önemli olduğu belirtildi.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları, Cyprus Royal Turizm ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destekleriyle gerçekleşen organizasyona, toplantı, kongre ve seminer turizmi sektöründen, ulusal ve uluslararası kurumsal firma ve operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonelleri katıldı.

Organizasyonun son gününde kongre, toplantı, etkinlik ve turizm sektörünün en iyileri için ödül gecesi düzenlendi.

Ödüller verildi

En iyi etkinlik prodüksiyonundan en iyi dijital etkinliğe, en iyi "incentive" (teşvik) etkinliğinden en iyi kültür sanat etkinliğine kadar 23 ayrı kategoride en iyilerin ödüllendirildiği gecede, 11’inci ACE of M.I.C.E. Awards Onur Ödülü, sektörde 50’nci yılını tamamlayan Jolly turizm şirketinin onursal başkanı Sinan Vardar’a; Başarı Ödülleri de 2016 yılından itibaren turizmine kaktı koyan Elexus Hotel & Convention Direktörü Baturalp Bozkurt’a ve destinasyon tanıtımını yaparak birçok etkinliğin gerçekleşmesine kaktı koyan ve ülkeye yeni bir havayolu kazandıran Cyprus Royal Turizm’e verildi.

Ataoğlu: Tanıtıma büyük katkı sağladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ödül gecesinde yaptığı konuşmada, etkinliğin 11’incisinin KKTC’de düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Organizasyonun, KKTC’nin marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydeden Ataoğlu, yeni havalimanı, yeni havayolu, mevcut havayollarının bilet fiyatlarını aşağıya çekmek için yaptığı çalışmalar ve Bakanlığın alternatif turizm modellerini geliştirme çabalarıyla ülke turizminin kısa sürede arzu edilen noktaya geleceğine inandığını ifade etti.

Ataman: 55 sektörle etkileşim halinde…

Dream Project CEO’su Volkan Ataman, 55 sektörle etkileşim halinde olan, ülke tanıtımındaki rolü ve 13.8 milyarlık ticari hacmiyle ekonomiye önemli katkısı bulunan sektörde, Masters of Events ACE of M.I.C.E. ödüllerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Etkinliğin KKTC’de ilk kez gerçekleştiğini kaydeden Ataman, organizasyonun, KKTC’nin bu alandaki marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Arar: KKTC’de kongre turizmi Merit ile başladı

Organizasyonda onur konuğu olarak katılan ve kısa bir konuşma yapan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, KKTC’de kongre turizminin Merit ile başladığını vurgulayarak, 2000’li yıllarda adada yeterli toplantı salonu olmadığını, var olanların ise ancak küçük nişan ve düğün organizasyonlarını karşılayabildiğini belirtti. Bu gerçeği gören Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un, adada kongre turizmini başlatma vizyonu ile Merit Crystal Cove Otel bünyesine büyük ve modern bir kongre salonunu dahil ettiğini ve böylece Kuzey Kıbrıs’ın kongre turizmine merhaba dediğini ifade etti.

KKTC’nin bir ada üzerinde kurulmuş olması dolayısıyla ulaşım imkanlarının özellikle o yıllarda çok kısıtlı olduğuna da değinen Arar, buna rağmen kongre turizmi ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ın cazip bir destinasyon haline geldiğini ifade etti. Kongre turizminin başladığı yıllarda sağlık konulu kongreler, bayi toplantıları, sanat ve müzik etkinliklerinin yeşil adanın vazgeçilmezleri olduğunu hatırlatan Arar, bugüne gelindiğinde ise tüm çok yıldızlı otellerin modern kongre merkezleri ve toplantı salonları ile her türlü etkinliğe ev sahipliği yaptığını kaydetti.