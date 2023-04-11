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Örnek işbirliği

Daha yeşil bir Alayköy Organize Sanayi Bölgesi için 500 fidan dikildi

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Örnek işbirliği

Gönyeli Alayköy Belediyesi önderliğinde Girne Inner Wheel Kulübü, Medpronics ve Alayköy İlkokulu iş birliğinde Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi ve Ahmet Yıldırım Koruluğu’nun daha yeşil bir çehreye kavuşabilmesi için yapılan etkinliğe kalabalık bir kitle katılarak yaklaşık 500 fidan dikildi.
Verilen bilgiye göre, “Daha Yeşil Bir Alayköy Sanayi için bir fidan da sen dik!” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katılarak bir konuşma yaptı.
Amcaoğlu konuşmasında, böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yeşilin daha çok hâkim olması düşüncesini hayata geçirmekten gururlu olduklarını ifade etti.

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