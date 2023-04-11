Hazırlıklar tamam

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kurulmasını istediği “Milli Güvenlik Konseyi”nin (MGK) 4 sayfalık kuruluş belgesi Rum basınına yansıdı

Fileleftheros “MGK’nın Kurulması İçin Her Şey Hazır… Milli Güvenlik Konseyi’nin Kuruluş Belgesini Açıklıyoruz” başlığıyla manşete çektiği haberinde, bir danışma, planlama ve koordinasyon organı olarak işleyecek MGK’nın kuruluş, hedef, yetki ve yapısıyla ilgili 4 sayfalık belgenin, görüş alınmak üzere Hristodulidis tarafından bütün siyasi partilere gönderildiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) yöneticiliğini de yapacak MGK’ya Nikos Hristodulidis başkanlık edecek. Hristodulidis’in, MGK’ya atanacak kişileri de kararlaştırdığı ancak kurulmadan önce isimleri açıklamayacağı ve kuruluş için partilerin yorum ve görüşlerini beklediği kaydedildi.



Belgenin içeriği

“Bu konseyin kurulması eskiden beridir ihtiyaçtı. Kıbrıs’taki hükümetin uzun yıllardır gündelik deneyimi, geniş anlamda güvenlik ve dış politika konularıyla ilgili devlet birimleri ve yetkililerinin daha çok ve daha sistemli koordinasyonu gereğini ortaya koydu. Savunma da dahil güvenlik ve dış politika konuların müdahillerinin bu koordinasyon ve kolektif düşünce ve çalışmadan, görevi gereği yukarıda sayılan konuları sistemli, sürekli ve derinlemesine inceleyecek bir organın devlet başkanı ve genel yürütme erkinin uygulanacak milli stratejileri ve politikaları oluşturmada çok kıymetli ve gerekli bir araç olduğu sonucu ortaya çıktı.

Ulusal Konsey’in yeterli doğru bilgiye, daha da önemlisi Kıbrıs sorununun yönleri ve elbette bunlarla ilgili konular ve müzakere prosedürüne dair bilgi ve kanıta dayalı değerlendirmelere ihtiyacı var.

MGK, Başkana, Bakanlar Kurulu’na ve Başkan aracılığıyla Ulusal Konsey’e yönetim ve Kıbrıs sorununun çözüm müzakereleri çerçevesinde savunma da dahil millî güvenlik ve dış politika konularında danışmanlık verecek. Ulusal Konsey’in ilgi alanındaki konularda daha iyi danışmanlık alması ve Başkan’a daha iyi danışmanlık verebilmesi için Kıbrıs sorununun süreci ve perspektifi bağlamında savunma, dış politika konularındaki bilgilendirmeyi, aynı zamanda MGK başkanı da olan Başkan tarafından bilgilendirilecek. Ulusal Konsey, Başkan aracılığıyla MGK’dan Ulusal Konsey’in meşgul olduğu meselelerle ilgili belirli araştırma veya incelemeler yapmasını talep edebilir.

MGK, Anayasa’nın 50’nci maddesiyle birlikte 54’üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmak üzere Milli Güvenlik Stratejisi’nin planlamasını ve analizini yapacak ve millî güvenlikle ilgili bütün diğer devlet politika ve kararlarını derinlemesine inceleyecek. Millî Güvenlik Stratejisi’nin uygulanmasında, Başkan’ın talimatıyla, milli güvenlik konularıyla uğraşan yetkili devlet organlarını sürekli olarak koordine edecek, danışmanlık verecek ve yönlendirecek.

Diğer ülkeleri benzer organlarıyla ile işbirliği ilişkileri geliştirecek ve sürekli iletişim içerisinde olacak.

Devlet Başkanına MGK’nın yetkisindeki konularda gözlem, öneri veya alternatif önlemler sunacak.”