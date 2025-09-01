Çözüm çağrısı yapıldı

Güney Kıbrıs’ta toplanan dış Rumlar Türkiye’den, “Kıbrıs’taki askerini çekmesini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına tam uymasını ve mülkiyet hakkına ve yerinden edilmişlerin insan haklarına saygı göstermesini” istedi. Dış Rumlar, Birleşik Krallığa, AB’ye ve ABD’ye de özlü müzakerelerin derhal başlaması için diplomatik baskılarını yoğunlaştırma çağrısı yaptı.

Haravgi’nin “Dış Rumlar: Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Uluslararası Baskı” başlıklı haberine göre, Lefkoşa’nın Rum kesiminde 26-29 Ağustos’ta gerçekleştirilen “Dış Rumlar Dünya Kongresinin” gündeminde Kıbrıs sorunu da yer aldı. Rum Yönetiminin ve dünyadaki “Helenizm’in, Rum halkının özgürlük ve adalet mücadelesine desteğinin” yinelendiği toplantı sonrasında ortak bildiri yayımlandı.

Dış Rumların örgütlü olduğu PSEKA, POMAK ve NEPOMAK örgütlerinin liderleri, AB’nin Kıbrıs sorunu için özel temsilci atama kararını selamladıkları bildirilerinde “AB üst düzey kurumsal yetkililerinin Avrupa ilke ve müktesebatına uygun bir çözüm lehine müdahalelerine minnettarlık" belirtti.

Bildiride, Türkiye’ye, Kıbrıs’taki askerini derhal geri çekme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tam uygulama, mülkiyet hakkına ve yerinden edilmişlerin insan haklarına saygı gösterme” çağrısı yapıldı. Türkiye’den ayrıca “bütün kayıp akıbetlerinin tam belirlenmesinde tam iş birliği yapması ve ailelerine tam bilgi vermesi” de istendi.

Ortak bildiride “BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına dayalı sürdürülebilir ve işleyebilir ve demokratik bir çözümün, bütün Kıbrıslıların çıkarına olacağı, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı güçlendireceği, AB’nin ve ortaklarının jeopolitik çıkarlarına hizmet edeceği” görüşü de ortaya koyuldu.

