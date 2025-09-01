Kaçak yaşayan 28 kişi yakalandı

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Güzelyurt polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde Liberya, Kenya, Mali, Zimbabwe uyruklu birer kişi, Bangladeşli 2 kişi, Kongo vatandaşı 4 kişi, Nijeryalı 7 kişi ve Pakistanlı 10 kişi ülkede kaçak kaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlıların 43 gün ile 2 bin 101 gün arasında değişen sürelerde izinsiz olarak ülkede kaldıkları açıklandı. Zanlılardan bazılarının ülkede kayıt dışı çalıştığı, bazılarının öğrenci olarak gelip, kaçak duruma düştüğü belirtildi.

Polis, Demirhan’da yakalanan Asık Sikder’in 736, Chukwuebuka Nwankwo’nun640, Mohsin Ali’nın 582,yine Mohsin Ali’nın 346, Belove İ. Ejike’nin 74, Zakiria Zaki’nin 144, Azahar Uddın’in 61 ve Nadır Saeed’in 43 gündür ülkede izinsiz yaşadıklarının belirlendiğini söyledi.

Lefkoşa ve Gönyeli’de yakalanan Tadıwa Clıve Vito’nun 2 bin 73, Daniel Rubuz’un bin 735, James Fejero Abiyere, Adakole John Adole ve Multagru Abraham Dorley’in bin 5, Nathan Mutonao Helalı ve Divin Bikoumou’nun ise 274 gündür ülkede kaçak olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Güzelyurt bölgesinde tutuklanan Justika Batissa’nın 2 bin 101, Lucky Dozie Akaezuwa’nın bin 340 gün, Muhammad Shahbaz Khan’ın bin 307, Abdourahamane Singare’nin 965, Victor Ndubsi’nin 617 gün, Ronald Richard Oduke Ofunja’nın ise 274 gün boyunca izinsiz kaldıklarını kaydetti. Polis, aynı bölgede tespit edilen MD Jakarıa Alam, Muhammad Usman Altaf, Chandon Chandra Das, MD Nazmul Islam Belami, Mitanta Ami, MD Taohıd Islam ve Nizam Din isimli zanlıların de ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlıların bir kısmının ülkede kaçak olarak çalıştıklarını da belirtti. Polis memuru, İçişleri Bakanlığı ile yapılacak yazışmaların ardından, kaçak işçi çalıştıran kişi ve işletmelerin tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Mahkeme; soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve zanlıların ülkede bulundukları süre içerisinde başka suçlara karışıp karışmadıklarının araştırılması için tüm zanlıların ilk etapta üç gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.