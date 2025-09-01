‘Gurur duyuyoruz’

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, KKTC’nin yücelmesi ve halkın huzuru için çalıştıklarını söyledi. “UBP her zaman nöbettedir” diyen Üstel, partisinin köklerinin Kıbrıs Türk hal-kının varoluş mücadelesine dayandığını vurguladı. Üstel,

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çok partili demokratik yaşamın önemine vurguladı.

Üstel, çok partili sistemin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Bunun aksini iddia etmek, demokrasinin özünü ya bilmemek ya da inkar etmektir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar varoluş mücadelesi verdiğini anımsatan Üstel, 1974 Barış Harekâtı’nın sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da barış ve demokrasi koşullarını armağan ettiğini ifade etti. Rum tarafının bu gerçeği görmezden geldiğini belirten Üstel, “Barış Harekâtı gerçekleşmemiş ol-saydı, en başta AKEL ve Makarios yanlısı güçler bugün var olabilir miydi?” diye sordu.

UBP’nin köklerinin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine dayandığını vurgulayan Üstel, “Ulusal Birlik Partisi, hizmet anlayışıyla KKTC’nin yücelmesi ve halkımızın huzuru için hayatın her alanında nö-bet tutan bir siyasi yapıdır. UBP her zaman nöbettedir” ifadelerini kullandı.

Üstel, partide nöbet değişimlerinin hem parti içinde hem de hükümet sorumluluğunda gerçekleştiğini belirterek, “Ben dahil hiç kimse UBP’den, halkımızdan ve KKTC’den değerli değildir” dedi.

Başbakan Üstel açıklamasını, “Tüm halkımızı sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla kucaklıyorum” sözleriyle tamamladı.

