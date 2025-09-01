Mridha teslim oldu

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş ve çıkış yaptıkları tespit edilen MD Shohag Mridha ve Ali Uzar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Mridha’nın Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e geçerek kendi isteğiyle polise teslim olduğu ve ülkesine gitmek istediğini söylediğini açıklandı. Ali Uzar’ın ise KKTC’den gizlice Güney’e geçtikten sonra ara bölgede şüpheli şekilde tespit edilerek tutuklandığını belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı MD Shohag Mridha’nın 30 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek Ağustos ayı başlarında hatırlamadığı bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini ve ülkesine dönmek istediğini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlı Ali Uzar’ın ise henüz tespit edilemeyen bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek gizlice KKTC’den çıkıp Güney Kıbrıs’a geçtiğini bildirdi. Polis, Uzar’ın, 30 Ağustos 2025 tarihinde Beyarmudu Karakolu ekiplerince ara bölgede şüpheli bir şekilde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, her iki zanlının nereden ve nasıl geçiş yaptıklarının araştırılacağını, ayrıca kendilerine yardım eden kişiler olup olmadığının da soruşturulacağını ifade ederek zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta üç gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

