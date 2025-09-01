‘Yeşil Hat’ krizde

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’a geçişlerde KKTC kimlik kartlarını kullanmaları durumunda ek bilgiler istendiğine dair haberler Kıbrıs Türk basınında olduğu gibi Rum basınında geniş yer aldı. Rum lideri Nikos Hristodulidis’in “uygulamada değişiklik yok” şeklindeki açıklamasına karşın, Rum polisi KKTC kimlik kartı yerine Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğinin gösterilmesi konusunda ısrar ediyor.

Rum polisinin KKTC kimlik kartlarına sorun çıkarması nedeniyle kuzeyden güneye geçişlerde bekleme süresi daha da artıyor, sürücüler aşırı sıcak altında bunalım geçiriyor. Yeşil Hat Tüzüğüne aykırı olduğu halde ısrarla sürdürülen bu yeni uygulamaya karşı AB Konseyi’nden herhangi bir müdahalenin gelmemesi dikkat çekiyor.

Ne dediler…?

Ali Zorba

“Güneyde havaalanına gideceğiz ama işimiz zor, kapılardaki durumdan dolayı işlerimizi yetiştiremiyoruz. Güneyin yavaş ilerleme politikasıyla her gün bu kapı böyledir. Acil işi olanlar çok zorluk yaşıyor.”

Biraol Varol

“Yaşadığımız tam anlamıyla rezillik. Havaalanına yetişmeye çalışıyoruz. Eğer Rumlar bize zorluk çektiriyorsa bizim de aynı politikayı uygulamamız lazım.”

Yaşar İsaoğlu

“Geçen gün güneye geçmek için Rum kapısında KKTC kimliklerini verdik ama Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu istediler, o şekilde geçiş yaptık.”

Yüksek Mehmetali

“İki saatte 100 metrelik mesafeyi geçemiyoruz. Bana göre serbest dolaşım olmalıdır.”

Ahmet Nafi

“Kuzeyde 98 oktan benzin yok, bu nedenle güneye gidip alıyoruz. Geçen gün 95 oktan aldım, sıkıntı yaşadım, bu yüzden güneye gidiyorum. Benzine de muhtaç olduk.”

Hasan Kofalı

“Geçişlerde kimlik sorunu yaşayanlar olduğunu duydum. Geçişlerde yaşanan sorunların çözülmesi gerekiyor. Görüşmeleri sıklaştırmaları lazım.”

Timuçin Zorluoğlu

“Taksiciyim, uzun süre geçiş yapamıyorum. Bu şekilde turizm yapılmaz, yolcu taşınmaz.”

Çiğdem Özdemir

“Her gün bu rezilliği çekiyorum. Metehan’dan geçiş yapmak eziyet oldu.”

Serhan Hamdi

“Metehan’da beklemek işkence oldu. Yolcularım var, havalimanına yetiştirmem lazım, umarım geç kalmam.”

Özkul Özyğit

“Burada bir saatten fazla beklemek büyük işkence, isteseler bu sorunu çözerlerdi ama adım atmıyorlar.”

Mustafa Onbaşı

“Yeni kapılar açılmalıdır. Hem bizim hem turistler hem de Rumlar için gereklidir.”

Ayşe Kurt

“Turizmciyim, taşımacılık yapıyorum. Her gün aynı eziyeti çekiyorum. Turizm sektörü kapılarda yaşanan sorunlardan dolayı çok şikayetçi. Devletimiz çözüm bulabilir.”

Elvan Tatlı

“Sistemde hata var, eğer geçişler tıkanıyorsa yeni bir sistem kurulmalıdır. Avrupa’ya gittim, orada bir yerden başka yere gitmek daha kolay.”

Deniz Erdağ

“Her iki tarafın yetkililerinde hata var. Görüşüp bu sorunu çözmeliler. Eşim Türkiyeli olduğu için Rum polisi kimlik kartını aldı, baktı, evirdi, çevirdi bir şeyler yazdı. Bence bu tutumun devamı gelecek.”

Rasıh Bada

“Güney Kıbrıs’a haftada 3-5 gün geçiyorum ve her geldiğimde bu sıkışıklıkla karşılaşıyoruz. Bu durum bizim için büyük bir eziyettir. Kesinlikle daha fazla sınır kapısına ihtiyaç vardır. Bir kapı daha açacaklarını söylerlerdi bence bir değil 3 tane daha açsınlar. Ha bir kapıdan geçtik.”

Evren Erdilek

“Akıncılar veya Çağlayan bölgesinden kapı açacaklarını söylüyorlardı eğer bunu yaparlarsa Metehan’daki işkence sona erecek.”

Hakan Gözügüzel

“Bu sınır kapısı bizi artık çok yordu. Saatlerce burada bekliyoruz ve bunu her gün yaşıyoruz. Neden yolları genişletip kontrol noktalarını çoğaltıp en azından mevcut kapıyı olsun iyileştirmiyorlar? Bu işe artık bir çözüm bulsunlar.”

Gürcan Köseçavuş

“Yıllardır bu sıkıntı yaşanıyor ve hiçbir yetkili buna el atmıyor. Yeni kapılar açılacak dediler ve onlar da askıda kaldı. Beklentimiz bu sorunun çözülmesi için ilgili kişilerin çalışmasıdır.”

Fatma Dümencibaşı

Güneye alışverişe gidiyoruz. Alışverişimizi oradan yapmamızın nedeni hem daha ucuz olması hem de denetimli kaliteli ürünler olmasıdır. Yetkililerden beklentimiz bu yaşanan duruma bir çözüm üretmeleridir.”

Şirin Gazi

“Sürekli olarak Metehan Sınır Kapısı’nda sorun yaşanıyor. Bir kapının daha açılması gerekiyor o da Akıncılar kapısıdır. Metehan Sınır Kapısı’nda yol genişletilse ve buradaki kontrol noktaları çoğaltılsa bu yoğunluk bitecektir.”

Mehmet Özsezer

“Güneye turist taşımacılığı yaptığım için geçiyorum. Burada yaşanan yoğunluğu azaltmak için en az iki farklı noktada yeni araçlı geçişler için sınır kapısı açılması lazım.”

Asım Özer

“Metehan’da sürekli olarak bu sıkıntı yaşanıyor. Lokmacı barikat kapısı açılması çok zordu ve buna rağmen açıldı. Lokmacı Sınır Kapısı askeri bölgede iki belediye başkanı başarıp kapı açabildiyse burada da başka araçlı geçiş kapıları açılabilir. Beklentimiz daha fazla sınır kapısının açılması yönündedir.”

Sagü Atik

“Bu sınır kapısında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunun çözümü nedir bilmiyorum ancak mevcut kapının dışında ekstra yeni kapıların da araçlı geçişler için açılması çok daha iyi olacaktır.”

İsmail Halil

“Sürekli olarak burada bu yoğunluk yaşanıyor. İnşallah yeni kapılar açılırsa burada Metehan Sınır Kapısı’nın yükü hafifleyecektir. Beklentimiz araçlı geçişler için yeni sınır kapılarının açılması yönündedir.”

Hasan Özaydın

“Sürekli olarak Metehan Sınır Kapısı’nda bu yoğunluk yaşanıyor. Yıllardır buradaki sorunu çözemediler. Bu işin çözümü Alayköy veya Haspolat bölgesinde yeni bir kapının daha açılması olacaktır. Bunu yapacaklarına yönelik inancım yok ancak beklentimiz yeni sınır kapılarının açılmasıdır.”

Serkan Fahrioğlu

“Güneye gezmek amacıyla gidiyoruz. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz ve bir 15-20 dakika daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Buraya geldiğim zaman ve trafik olduğu zaman canımız sıkılıyor. Buradaki sorunun çözümü farklı noktalardan yeni araçlı geçiş kapılarının açılmasıdır. Bu yönde bir çalışma bekliyoruz.”

Hasan Altıntaş

“Güneye yeğenimi ziyaret etmeye gideceğim. Yaklaşık bir saattir burada bekliyoruz ve bir yarım saat daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Bir kapı daha açamadılar ki buradaki yoğunluk azalsın. Orta refüj alçak olsa dönüp kaçacaktım ancak onlar da yüksek ve geçemiyoruz. Daha fazla araçlı geçişler için sınır kapısına ihtiyacımız vardır. Beklentimiz acilen yeni sınır kapılarının açılmasıdır.”

Sevgi Piro

“Güneyde çalışıyorum ve iş için geçiyorum yaklaşık bir saattir burada bekliyoruz ve bir yarım saat daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Sürekli olarak bu sıkışıklığın içerisindeyim. Buranın çözümü var ancak hiçbir beklentim yok çünkü hiçbir şey yapmıyorlar. Buranın çözümü iki tarafın da uzlaşıp araçlı geçişler için yeni kapıların açılmasını sağlamaktır.”