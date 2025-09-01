Satışlar durgun

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda mevsimi olmasına rağmen börülcenin kilosu 200 TL’nin altına düşmedi. Kivi 250 TL, Sultani üzüm 170 TL, verigo ve bamya 150-200 TL aralığında satılırken, zeytin, limon, ananas ve fasulye gibi ürünler 150 TL civarında fiyatlandırıldı. Armut ve erik gibi meyvelerde fiyatlar 130 TL’den başladı, 200 TL’ye kadar yükseldi.

Domates 100-120 TL, kapya biber 130 TL, kabak 120 TL, patlıcan ve molehiya 50 TL civarında alıcı bekledi. Salatalık ve havuç 60 TL, patates ise 40 TL’den satışa sunuldu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Sarımsak: 300 TL

Kivi: 250 TL

Börülce: 200 TL

İncir: 200 TL

Sultani üzüm: 170 TL

Verigo: 200 TL

Bamya: 150 TL

Limon: 150 TL

Armut: 150- 200 TL

Fasulye: 150 TL

Bamya: 150 TL

Kapya: 130 TL

Bal armut: 130 TL

Erik: 130-200 TL

Yerli formoza: 130 TL

Şeftali: 130 TL

Yarma şeftali: 130 TL

Limon: 130 TL

Kabak: 120 TL

Domates: 100-120 TL

Biber: 100 TL

Bal kavun: 40-75 TL

Salatalık: 60 TL

