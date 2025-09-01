Satışlar durgun

Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda mevsimi olmasına rağmen börülcenin kilosu 200 TL’nin altına düşmedi. Kivi 250 TL, Sultani üzüm 170 TL, verigo ve bamya 150-200 TL aralığında satılırken, zeytin, limon, ananas ve fasulye gibi ürünler 150 TL civarında fiyatlandırıldı. Armut ve erik gibi meyvelerde fiyatlar 130 TL’den başladı, 200 TL’ye kadar yükseldi.
Domates 100-120 TL, kapya biber 130 TL, kabak 120 TL, patlıcan ve molehiya 50 TL civarında alıcı bekledi. Salatalık ve havuç 60 TL, patates ise 40 TL’den satışa sunuldu.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Sarımsak: 300 TL
Kivi: 250 TL
Börülce: 200 TL
İncir: 200 TL
Sultani üzüm: 170 TL
Verigo: 200 TL
Bamya: 150 TL
Limon: 150 TL
Armut: 150- 200 TL
Fasulye: 150 TL
Bamya: 150 TL
Kapya: 130 TL
Bal armut: 130 TL
Erik: 130-200 TL
Yerli formoza: 130 TL
Şeftali: 130 TL
Yarma şeftali: 130 TL
Limon: 130 TL
Kabak: 120 TL
Domates: 100-120 TL
Biber: 100 TL
Bal kavun: 40-75 TL
Salatalık: 60 TL
