Çözüme destek verildi

18. Avrupa Küçük Devletleri Parlamento Başkanları Konferansı’nın 15-16 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta düzenlendiği bildirildi.

Politis gazetesi, toplantıya katılan başkan ve temsilcilerin, demokrasinin güçlendirilmesi, tek-nolojinin etik kullanımı ve parlamento diplomasisi gibi konularda fikir birliğine vardığını; Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına uygun kapsamlı bir çözüm için gösterilen çabalara “tartışmasız” destek verdiklerini yazdı.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, konferansın sonunda basına yaptığı açık-lamada, konferansta, tüm parlamentoların iş birliğinin 2026’da imzalanacak memorandumla ilk defa kurumsallaştırılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Dimitriu, konferansın, küçük ülkelerin demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin ileri götürülmesinde oynadığı kritik rolü bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Kombos da katıldı

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un konferansta yaptığı konuşmada KKTC’de tutuklanan 5 Rum’un tutuklanmasının “yasadışı” olduğu ve Türki-ye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymadığı iddialarını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Kombos, Türkiye’nin Kıbrıs’taki sözde “işgalinin”, Rusya’nın Ukrayna’daki işga-liyle aynı şey olduğunu iddia etti.