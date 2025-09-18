‘Geri adım atılmaz’

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türkü’nün güvenliği ve geleceği açısından Türkiye’nin garantörlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirtti. Üstel, Türkiye’nin garantörlüğü olmadan güvenliğin sağlanamayacağını, güvenlik olmadan da Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin tehlikeye gireceğini vurguladı. Başbakan Üstel, yazılı açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarını değer-lendirdi. Erdoğan’ın açıklamalarını, yalnızca Türkiye’nin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de geleceğini şekillendiren tarihi bir mesaj olarak nitelendiren Üstel, bunun garantörlük hakkının tartış-maya kapalı olduğunun dünyaya ilanı anlamına geldiğini kaydetti.

Üstel, federasyon formüllerine dair geçmiş deneyimlere işaret ederek, “Geçmişte federasyon masalla-rıyla halkımızın umutları oyalandı. Türkiye’nin garantörlüğü olmadan herhangi bir çözüm Kıbrıs Türkü için güvencesizlik, belirsizlik ve Rum tarafının insafına terk edilmekten başka bir şey değildir” dedi.

Garantörlük ve iki devletli çözüm

Başbakan Üstel, garantörlüğün iki devletli çözümle eşanlamlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bu mesaj bizim için bir yol haritasıdır. Türkiye’nin garantörlüğü olmadan güvenlik olmaz; güvenlik olmadan Kıbrıs Türkü’nün geleceği olmaz. Geçmişteki federasyon girişimlerinde Türkiye’nin garantör-lüğü Rum tarafınca kabul edilmemiştir. Türkiyesiz bir çözüm ise halkımız için yok oluş demektir.”

Federasyonu savunanlara mesaj

Federasyonu savunanlara da seslenen Üstel, “Federasyon demek garantörsüzlük demektir. Garantör-süzlük ise Kıbrıs Türkü için yok oluş demektir. Halkımızı artık bu hayallerle kandırmak mümkün değil-dir. Bu yol, Kıbrıs Türkü’nü güvencesiz bırakmaktan başka bir işe yaramaz” dedi. Başbakan Üstel, bun-dan sonraki sürecin Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm olduğu-nu vurguladı ve bunun Doğu Akdeniz’de istikrarın da teminatı olduğunu belirtti.

Kararlılık vurgusu

Üstel açıklamasını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net mesajına atıf yaparak tamam-ladı:

“Kıbrıs Türkü’nün onurlu geleceği için Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyecektir. Bu yalnız-ca iki devletli çözümle mümkündür. Halkımız, devletimiz ve Anavatanımız, bu kararlılıktan asla geri adım atmayacaktır.”