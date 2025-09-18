Dikmen Belediyesi tarafından yaz aylarında çocuklar için düzenlenen el işi atölyesi, ilk sergisini gerçekleştirdi.

Yaz boyunca atölye derslerine katılan çocuklar, el emeği ve hayal güçleriyle ortaya çıkardıkları birbirinden renkli ve yaratıcı çalışmaları sergide beğeniye sundu.

Sergide; resim, maket, ahşap boyama ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan birçok eser yer aldı. Ailelerin ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, minik sanatçılar eserlerini ziyaretçilere gururla tanıttı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, sergide emeği geçen tüm çocukları ve eğitmenleri tebrik ederek, “Belediye olarak çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkaracak projelere her zaman destek olacağız. Bu sergi, onların hayal gücünün ve emeğinin en güzel yansımasıdır” dedi.

