İkisi de vatandaş

Gümrüksüz 16 adet araç motoruyla yakalanan zanlı polise konuşunca bir kişi daha tutuklan-dı

Akıncılar bölgesinde aracında yapılan aramada gümrüksüz 16 adet araç motoru ele geçirilen Y.Ş.’nin ardından suçla bağlantısı tespit edilen E.G. de tutuklandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 
Polis memuru; 5 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Akıncılar’ın Gaziler olarak bilinen bölge-sinde anayol kenarında park halinde bulunan JD 596 plakalı van araçta yapılan arama sırasında muh-telif marka ve modellerde 16 adet ikinci el araç motoru bulunduğunu söyledi. Polis, motorların güm-rüksüz olduğunun tespit edildiğini ve emare olarak zapt edildiğini belirtti.
Polis memuru; zanlının olay yerinde suçüstü yakalanarak tutuklandığını ve ardından gönüllü bir ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, E.S.’nin kendisini Akıncılar bölgesine gidip motorları alması-nı, askeri yasak bölge içerisinde TIR ile gelen Pakistanlı 2 şahıstan motorları aldığını söylediğini aktardı. Polis, ifade üzerine E.S.’nin 13 Eylül’de tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, birer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.


 

UMIT TOSUN
UMIT TOSUN - 3 saat Önce

Zaten ulkede nerde ise vatandas olmayan kalmadi ki................

