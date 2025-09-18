İkisi de vatandaş

Akıncılar bölgesinde aracında yapılan aramada gümrüksüz 16 adet araç motoru ele geçirilen Y.Ş.’nin ardından suçla bağlantısı tespit edilen E.G. de tutuklandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; 5 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Akıncılar’ın Gaziler olarak bilinen bölge-sinde anayol kenarında park halinde bulunan JD 596 plakalı van araçta yapılan arama sırasında muh-telif marka ve modellerde 16 adet ikinci el araç motoru bulunduğunu söyledi. Polis, motorların güm-rüksüz olduğunun tespit edildiğini ve emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru; zanlının olay yerinde suçüstü yakalanarak tutuklandığını ve ardından gönüllü bir ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, E.S.’nin kendisini Akıncılar bölgesine gidip motorları alması-nı, askeri yasak bölge içerisinde TIR ile gelen Pakistanlı 2 şahıstan motorları aldığını söylediğini aktardı. Polis, ifade üzerine E.S.’nin 13 Eylül’de tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, birer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.



