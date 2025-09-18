10 ay hapis yatacak

Suna ERDEN

Girne Turizm Limanı’nda polis ve gümrük ekiplerinin ortak düzenlediği “Birlik Operasyonu” kapsamında silahla yakalanan 24 yaşındaki Emre Alp hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda sanığın KKTC’de suç işlememiş olması, Türkiye’de aile bireylerinin öldürülmesinden ve hayati tehlikesi olmasından dolayı tabanca taşıdığına dair ifadesini destekleyen belgeler sunması hafifletici etken olarak değerlendirildi.

Kararda operasyonun 14 Mart 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında gerçekleştirildiği belirtildi. Ülkeye gemiyle gelen TIR’ın sürücüsü Emre Alp’in üzerinde yapılan aramada kot pantolonun ön kısmına gizlenmiş vaziyette, seri numarası silinmiş Avusturya yapımı Glock marka 9 mm çapında tabanca ve şarjör bulunduğu anımsatıldı.

Mahkeme heyeti; sanığın işlediği suçun toplum huzurunu ve güvenliğini tehdit eden ciddi bir suç olduğunu vurgulayarak, caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti; sanığın ülkeye TIR ile giriş yaptığını, taşıdığı yükü teslim ettikten sonra ertesi gün dönüş için gittiği limanda yapılan kontrolde sadece tabanca taşıdığının, mermi bulunmadığının tespit edildiğini aktardı. Heyet, sanığın sorgusunda; kendi ülkesinde hayati tehlike altında olduğunu ve aile bireylerinin husumetliler tarafından öldürüldüğünü, bu nedenle kendini korumak amacıyla silah aldığını, KKTC’ye gelirken silahı bırakmayı unuttuğunu beyan ettiğini kaydetti.

Heyet, sanığın ailesiyle ilgili anlattıklarını destekleyen belgeler sunduğunu ve tabanca ile ülkeye giriş yaptığı sırada henüz başka bir suça karışmadığını dikkate aldıklarını kaydetti. Ancak suçun ciddiyetini göz ardı etmeyen heyet, lehine ve aleyhine olan unsurları değerlendirdikten sonra sanığı suçlu bularak 10 ay hapis cezası ile mahkûm etti.

