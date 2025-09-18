‘Vazgeçmem’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, bu yılın izlenimler değil çözümler haftası olması gerektiğini söyledi. Guterres "Derinleşen jeopolitik bölünmeler, artan çatışmalar ve benzeri görülmemiş baskı altında uluslararası işbirliği" konusunda uyarıda bulundu.

New York'ta her iki toplumun liderleriyle bir araya geleceğini doğrulayan Guterres,

görüşmelerin yeniden başlaması ihtimali sorulduğunda "İyimser değilim, kötümser de değilim; ama kararlıyım. Vazgeçmeyeceğim " dedi.

Genel sekreter, amacının arabuluculuk kanalını açık tutmak ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemek olduğunu söyledi.

Hristodulidis memnun Rum toplumu lideri Nikos Hristodulidis, Guterres'in açıklamasını değerlendirirken, müzakereleri yeniden başlatma kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hristodulidis "Genel Sekreterle ikili görüşmemizin ötesinde, müzakerelerin yeniden başlaması için çalışma konusundaki siyasi iradesini ifade etmesinden memnuniyet duyduğumuzu ve hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Hristodulidis, Bakanlar Kurulu toplantısından önce yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin yeniden başlaması için koşulların oluşturulması amacıyla ilk andan itibaren çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

" İstenen hedefe henüz ulaşamadık ama Genel Sekreter'in de belirttiği gibi 7 yıllık çıkmazın sona ermesi önemlidir” diyen Hristodulidis şunları kaydetti:

“Önemli bir girişim başlatıldı, uluslararası faktörü yeniden harekete geçirdik ve arzu ettiğimiz şeyin gerçekleşmesini umuyoruz: Esaslı müzakerelerin yeniden başlaması ve elbette Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık kalınan çerçeve temelinde çözülmesi önemlidir.”

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025, 09:46