Sergiye hazırlık

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası MÜZler Sanat Sempozyumu, 7 farklı ülkeden gelen sanatçıların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sempozyum kapsamında sanatçılar; heykel, resim ve çeşitli çağdaş sanat disiplinlerinde eser üretim çalışmalarını sürdürüyor. Organizasyonun koordinatörlüğünü Nevin Halis üstleniyor.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda önceki gün açılışı yapılan sergiyle başlayan etkinlik, 25 Eylül’e kadar devam edecek. Sempozyum süresince sanatçılar, kendi yaratım süreçlerini ziyaretçilere açarak üretim aşamasını da paylaşma imkânı buluyor. Etkinliğin sonunda, 27 Eylül’de aynı mekânda gerçekleştirilecek kapanış sergisinde sanatçılar, ortaya çıkan eserleri sanatseverlerle buluşturacak.

Organizasyona Türkiye, İspanya, Almanya, Letonya, Tayland, Yunanistan, Malezya ve Kıbrıs’tan yaklaşık 30 sanatçı katılıyor. Katılımcılar, geleneksel ve modern teknikleri bir araya getirerek heykel, resim, enstalasyon ve diğer farklı sanat disiplinlerinde üretim yapıyor. Sempozyum, uluslararası bir sanat platformu olmasının yanı sıra farklı kültürlerin ve sanat anlayışlarının KKTC’de buluşmasını sağlıyor.

Sempozyum süresince ortaya çıkan eserler, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi (Eski Belediye Binası) ve Ramadan Cemil Meydanı’nda, 11.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, hem üretim sürecini yakından gözlemleme hem de tamamlanan eserleri görme fırsatını elde edecek.

Girne Belediyesi, etkinlik kapsamında katılımcılarla söyleşi ve atölye çalışmaları düzenleyerek, hem yerel sanatçılara hem de halkın sanatsal deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyor. Sempozyum, bölge sanatının uluslararası alanda tanıtılmasına ve KKTC’nin kültürel etkinlikler açısından öneminin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sempozyuma katılan sanatçılar

Mohd Al Khuzairie Bin Ali, Erdal Aygenç, Mutlu Başkaya, Kaan Canduran, Vassos Demetriou, Raif Dimililer, Melisa Enginier, Erdoğan Ergün, Evrim Ergün, Metin Ertürk, Sercan Filiz, Vedia Okutan Gaydeler, Birgül Beyazçağ Gedik, Batu Gündal, Oya Gürayel, Angel Igual, Umibiazurah Mahir Ismail, Yılmaz Kastanbollu, Reinhard Keitel, Osman Atilla Keten, Delia Maxim, Burçak Midilli, Rıza Tan Buğra Özer, Valentinas Petjko, Esra Sağlık, Hasan Numan Suçağlar, Pın Sudhikam, Cem Taşlıovali, Maria Tsirou, Mümine Özdemirağ Yağlı ve İbrahim Yıldızbaş.



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025, 09:47