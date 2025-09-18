Kıbrıs konusu ele alındı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; ziyaret sırasında Tatar, Kıbrıs meselesi ve güncel gelişmeler hakkında bir konuşma gerçekleştirdi ve dernek üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Güvenir’in kaleme aldığı “Ersin Tatar Zirvedeki Adam” adlı kitabını imzalayarak dernek üyelerine hediye etti. Tatar, kitabın imza töreninde kısa bir konuşma yaparak, Kıbrıs Türk toplumunun tarihî mücadelesine ve güncel siyaset gündemine değindi.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Özer Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Çelik, dernek olarak Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ve üyeler adına kendisine çalışmalarında başarılar dilediklerini ifade etti.

