Çözüme destek yüzde 72

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2026 dönemine ilişkin Kıbrıslı Türklerle yaptığı kapsamlı anketin sonuçları açıklandı.

Çalışma, 500 kişiyle yüz yüze görüşmeler yöntemiyle gerçekleştirilirken, siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısının yanı sıra Kıbrıs sorununa ilişkin tutumlar da ölçüldü.

Merkezin her üç ayda bir düzenli olarak yürüttüğü araştırma, Kıbrıslı Türk toplumunun hem çözüm beklentilerini hem de Kıbrıs sorununa dair kaygı düzeyini ayrıntılı şekilde ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 72.01’i Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşma yapılmasını istediğini belirtti.

Mevcut durumun devamını “kabul edilemez” bulanların oranı yüzde 60.65 olurken, Kıbrıslı Rumlarla yeniden birlikte yaşamayı kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 51.72 olarak ölçüldü.

Çözüm modellerine ilişkin değerlendirmelerde ise federasyon modelinin toplumda en geniş destek gören seçenek olduğu belirlendi.

-İki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyonu kabul edilebilir bulanların oranı: yüzde 78.5

-Olası konfederal çözümü kabul edilebilir bulanların oranı: yüzde 65.31

-Üniter devlet yapısını kabul edilebilir bulanların oranı: yüzde 29.41

Kıbrıs sorununa ilişkin kaygılar

Anket sonuçları, Kıbrıs sorununa ilişkin kaygıların oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 90.89u Kıbrıs Sorunu’ndaki belirsizliği kaygı verici bulurken, yüzde 86.64’ü Kıbrıs Sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin durması veya sonuçsuz kalmasını kaygı verici buluğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 74.44’ü Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyi üzerinde artan etkisinden kaygı duyduğunu belirtti.

Ankete katılanların 83.59’u uluslararası aktörlerin tutumlarını kaygı verici bulduğunu ifade etti.

Olası bir federal çözümü kaygı verici bulduğunu belirtenlerin oranı ise 64.17 olurken, yüze 56.48’i de 2 devletli çözümü kaygı verici bulduğunu belirtti.

Mevcut durumun uzun yıllar değişmeden devam etmesini kaygı verici bulanların oranı ise yüzde 80.76 oldu. Gelecekte artabilecek izolasyonlar ve kısıtlamaları kaygı verici bulanların oranı ise yüzde 92.72 olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 89.88’i Kıbrıs Sorununun ekonomik gelişmeyi yavaşlatması kaygısını taşırken, Adada yeniden bir gerginlik ve çatışma ihtimalini kaygı verici bulduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 79.76 oldu. Doğu Akdeniz’deki enerji ve askeri gelişmeleri kaygı verici bulanların oranı ise yüzde 74.70 olarak belirlenirken, Kıbrıs Rum kesiminin son dönemde yaptığı enerji ve güvenlik anlaşmalarından kaygı duyanların oranı ise yüzde 80.37 oldu.

