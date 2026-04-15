Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün farklı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 ile 12.00 arasında gerçekleştirilecek yük aktarım çalışması nedeniyle Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ile Değirmenlik kırsal kesim arsalarına elektrik verilemeyecek. Çalışmaların seyrine bağlı olarak elektriğin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç verilebileceği belirtilerek, vatandaşların şebekede her an elektrik varmış gibi hareket etmeleri istendi.

Aynı gün Çatalköy’de de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesinti uygulanacağı bildirildi. Saat 10.00 ile 12.30 arasında Çatalköy Doğu Sahili, Chamada Hotel ve civarı, Anı Restaurant bölgesi ile Serenli Tatil Köyü ve çevresine elektrik verilemeyeceği açıklandı.

