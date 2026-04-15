Ülkemizde son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında bir can kaybı olurken, 32 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık raporuna göre; 6-12 Nisan tarihlerini kapsayan sürede ülke genelinde toplam 62 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların biri ölümle, 21’i yaralanmayla, 40’ı ise hasarla sonuçlandı.

Sürat ilk sırada

Raporda, kazaların nedenlerinde süratli araç kullanmak (24) öne çıkarken; dikkatsiz sürüş (11), kavşakta durmamak (10), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7) başlıca sebepler arasında yer aldı. Toplam hasar miktarının 3 milyon 680 bin 700 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı da Lefkoşa 20, Girne 16, Gazimağusa 12, Güzelyurt 9 ve İskele 5 olarak açıklandı.

Bin 420 sürücü rapor edildi

Öte yandan, aynı dönemde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 808 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 420 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Toplam 139 aracın trafikten men edilirken, 10 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen suçlar

Sürat: 722

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 104

Muayenesiz araç kullanmak: 59

Mobil araçlarla tespit edilen sürat suçları: 53

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 46

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 37

Dikkatsiz sürüş: 30

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 29

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 28

Tehlikeli sürüş: 20

Işık kurallarına uymamak: 14

Aracın camlarına film yapıştırmak: 13

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 13

Trafik ışıklarına uymamak: 5

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 4

Yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanmak: 4

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 3

Özel eşya taşıma “B” işletme izinsiz araç kullanmak: 3

Diğer trafik suçları: 286

