Tarihi zirve

Avrupa Birliği liderler zirvesi 23-24 Nisan tarihlerinde Güney Kıbrıs’ın turistik Ayia Napa bölgesinde gerçekleşecek. Birliğe üye 27 ülke liderlerine Kıbrıs'ta yapılacak zirveye katılmaları için davetiyelerin Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından gönderildiği belirtildi. Costa, yaptığı açıklamada, liderler zirvesinde Ukrayna sorunu ve Orta Doğu'daki durumun görüşüleceğini, dolayısıyla ‘önemli bölgesel ortakların’ da toplantıya katılacağını söyledi.

Costa “Gayri resmi Avrupa Konseyi toplantımızın odak noktası iki yönlü olacak: Zorlu jeopolitik ortamı ve Avrupa'nın buna verdiği yanıtı ele alacağız ve ayrıca çok yıllık mali çerçeve üzerindeki çalışmalara siyasi rehberlik sağlayacağız” dedi.

Costa, görüşmelerin 23 Nisan'da başlayacağını ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Avrupa liderlerine Ukrayna'daki devam eden savaşla ilgili son durum hakkında bilgi vereceğini söyledi. Zelenskiy'nin şahsen Kıbrıs'ta bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.

Ardından, "Daha sonra, Avrupa Birliği için ciddi zorluklar oluşturan İran ve Orta Doğu'daki çatışmayı ele alacağız" dedi.

Avrupa liderlerinin "hızla gelişen bu duruma vereceğimiz yanıtı görüşeceklerini" ve bu yanıtın "Avrupa'nın bölgedeki gerilimin azaltılmasına ve barışa katkısının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü de içereceğini" söyledi.

“Ayrıca, yüksek fosil yakıt fiyatlarının etkileri vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin günlük yaşamlarında zaten görülüyor . Uzun süreli bir çatışmanın potansiyel olumsuz ekonomik sonuçları göz önüne alındığında, elimizdeki araçları görüşeceğiz” dedi.

Costa sözlerine şöyle devam etti:

“Bu görüşme, Avrupa liderlerinin Avrupa Komisyonu'nu "enerji güvenliği ve enerji fiyatları, tedarik zincirleri ve göç açısından AB için son gelişmelerin potansiyel ekonomik etkileri konusunda konseye rapor vermeye devam etmeye" çağırdığı Mart ayındaki Avrupa Konseyi'nde alınan kararlar üzerine inşa edilecektir.”

Custa "Kıbrıs'taki toplantımız, Avrupa Birliği'nin gündemi için çok önemli bir anda gerçekleşiyor. Sizleri Kıbrıs'ta görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026, 09:58