2 milyar Euro güneye kaydı

Melis GÜNEL

tv2020’de yayınlanan, Özlem Çimendal ile Güne Merhaba programına katılan ve önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, HP’nin dondurulmasına ilişkin gelişmelere değinirken, artan enflasyon ve güneye kayan ekonominin yaratacağı tehlike ve devletin gelir kayıplarını gündeme getirdi.

Turgay Deniz, 2025 yılında Kıbrıslı Türklerin güneye bıraktığı paranın tam 2 milyar Euro olduğunu belirterek “bu paranın kuzeyde harcanmış olsaydı devlet en az 500 milyon Euro’yu kasasına koyacaktı” dedi.

Pahalılıkla mücadelede adım atılmadığına dikkat çeken Deniz, insanların HP ödeneğinden daha fazla hayatın ucuzlatılmasını talep ettiğini kaydetti. Hükümetin diyalog kapısı açmaktan geri durduğunu savunan Deniz, aksine ‘ben bilirim yapar olur’ zihniyeti ile hareket edildiğini söyledi.

Maliye, KDV ve Fonları artırma çalışması yapıyor

KTTO Başkanı Turgay Deniz şu an içinden geçilen süreç hakkında hükümet, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve ekonomik örgütlere de çağrıda bulunduklarını ancak çağrılarına karşılık da bulamadıklarını belirterek atılan adımları eleştirdi. Deniz, aldıkları duyumlara göre Maliye Bakanlığı’nın şu an KDV ve fonları artırma üzerine çalıştığını da kaydetti.

Vergi kaçağının ülkede çok olduğunun altını çizen Deniz, kayıt dışı ekonomi oranının yüzde 80 olduğunu vurguladı ve hiçbir ülkenin kişi başı milli gelirinin asgari ücrete eşit olmadığını savundu. Ortada büyük bir problem olduğunu söyleyen Turgay Deniz, bugün devletten 61 bin kişiye çek çıktığına da vurgu yaptı. Bu 61 binin içinde, emeklilerin, memurun, geçici işçilerin ve 20 bin TL aile yardımı alan insanların da bulunduğunu kaydeden Deniz, devletin kişi başına ödediği çek rakamının ortalamasının 138 bin TL yani 3 bin 500 dolara denk geldiğini söyledi. Bu rakamın 12 ile çarpıldığında da 18 bin değil 42 bin dolara tekabül ettiğine vurgu yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz, aradaki kaçağın bu hesapla görülebileceğini söyledi ve aradaki farkın nerede olduğunu sordu.

Deniz şunları söyledi:

“Güneyde 36 bin Euro ise kişi başı milli gelir, biz onlardan daha ilerideyiz. Güneyden daha iyi bir yaşam kalitemiz var. Burada büyük bir kayıp ve kaçak vardır. Devletin mali yapısı güçlendirilmeli. Güney Kıbrıs KDV’yi indirdi. Bizde ise fonları artırmaya çalışıp kar elde etmeye çalışıyorlar. Bu ülkede salon araçların fiyat istikrar fonu yüzde 3, iş araçlarının fiyat istikrar fonu yüzde 16. Neden böyle? ‘Siz sermayesiniz ödersiniz’ diyorlar, dünyada böyle bir uygulama yoktur.”