Şarkılarıyla coşturdu

Türk müziğinin sevilen ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Bülent Serttaş, 31 Ocak Cumartesi gecesi Merit Park Hotel Letafet sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Eğlence dolu geceye enerjisi, sahne şovu ve güçlü sesiyle damga vuran Serttaş, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan ünlü sanatçı, daha ilk şarkısından itibaren Letafet’i dolduran konukları coşturdu. Duygusal eserleriyle romantik anlar yaşatan Serttaş, hareketli ve tempolu parçalarıyla da eğlencenin dozunu zirveye taşıdı.

Geniş repertuvarıyla dikkat çeken sanatçı, yıllardır dillerden düşmeyen hitlerini bu özel gecede bir kez daha hayranlarıyla buluşturdu.

Gece boyunca salonu dolduran konuklar, Bülent Serttaş’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, Letafet sahnesinde adeta bir koro oluştu. Sanatçının seyirciyle kurduğu sıcak diyalog, esprili sohbetleri ve samimi tavırları eğlenceye ayrı bir renk kattı.

Performansı boyunca temposunu bir an olsun düşürmeyen Bülent Serttaş, eğlence tutkunlarının hafızalarına kazındı.

