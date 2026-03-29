‘Satıyorum’

Suna ERDEN

Lefke’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Nijeryalı O.F.E’nin(E-29) evinde yapılan aramada, satışa hazır 32 paket halinde 16 gram hintkeneviri ele geçirildi. Tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 27 Mart 2026 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlının Lefke adresindeki ikametgahında tespit edildiğini söyledi. Polis, ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır 32 paket halinde, toplam yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi aranmakta olan bir şahıstan yaklaşık 28 gram olarak temin ettiğini ve bunun yaklaşık 14 gramını farklı şahıslara sattığını itiraf ettiğini aktardı.

Polis memuru, emare olarak alınan maddenin analize gönderileceğini ve meseleyle bağlantılı olan şahsın arandığını belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

