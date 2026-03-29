Uyuşturucu mağazası

Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen

S.G.A.A.’nın (E-24) üzerinde ve evinde yapılan aramada hintkeneviri, kokain, hap ve toz maddenin yanı sıra uyuşturucu içiminde kullanılan öğütücü ele geçirildi. Tutuklanarak hakkında soruşturma başlatılan Yemen zanlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 26 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli hareketler sergileyen zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta gerçekleştirilen aramada, 62 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 3 gram kokain, yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri ile 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan toz bulunduğunu belirtti.

Polis, ayrıca uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet hap, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücünün de bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 18 Mart tarihinde bir şahıstan yaklaşık 70 gram hintkeneviri, 4 gram kokain ve 4 adet hap olarak temin ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, meselenin henüz yeni başladığını, temin edilen maddelerle bağlantılı olarak aranan bir şahsın bulunduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu ve emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini ve talebin makul olduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

