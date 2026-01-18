Daha da ileri gidilecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Yunanistan’ın karasularını daha da genişleteceğini ve egemenlik konusunda hiçbir taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Yerapetridis, egemenliğin kırmızı çizgileri olduğunu ve bu konunun Türkiye ile müzakere edilmeyeceğini kaydetti.

Yerapetridis, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması, İtalya ve Mısır ile imzalanan anlaşmalar ve deniz mekansal planlamasının, Yunanistan’ın egemenliğinin güçlendirilmesi stratejisiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Yerapetridis, Kıbrıs’ın Yunanistan’ın dış politikasının ezeli önceliği olduğunu ve Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs sorununun çözümü için aldığı inisiyatifleri desteklediğini ifade etti.

Haberde, Yerapetridis’in, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin stratejik açıdan önemini vurguladığı kaydedildi.