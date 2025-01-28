Davası Şubat’ta

Kuzey Kıbrıs’taki 60 parça Rum arazisine 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul yapıp sattığı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu yargılanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un davası savunmanın talebi üzerine 6 Şubat tarihine ertelendi.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün gerçekleşen duruşmada Aykut’un davasının savunmanın talebi üzerine ertelendiğini yazan “Kathimerini.com.cy” haber sitesi, savunma makamının mahkemeyi Aykut’un kanser hastası olduğu konusunda bilgilendirdiğini ve iddianameye verilecek cevabı kendisiyle görüşmek için süre istediğini kaydetti.

Haberde bir sonraki duruşmanın 6 Şubat’a ertelendiği ve Aykut’un o tarihe kadar tutuklu kalacağı da belirtildi.

Savunma avukatı Maria Neofitu’nun duruşmada Simon Aykut’un kanser olduğunu gösteren resmi sağlık raporlarını İngiltere’den aldığını belirttiği ve İngiltere’den özel doktorun, iddia makamının da onayıyla, sağlık sorunlarından ötürü Aykut’u muayene etmek üzere savunma tarafından çağrıldığı ifade edildi.

Haberde Aykut’un bunun öncesinde Rum kesiminde bir doktor tarafından muayene edildiği ve söz konusu doktorun Aykut’u çok sağlıklı bulduğu da anımsatıldı.

Neofitu yaşanan gelişmeden ötürü müvekkiliyle iddianameye verilecek yanıtla ilgili prosedürü görüşme zamanı olmadığını ve Aykut’la görüşmek aynı zamanda iddia makamını yeni tıbbi sonuçlar hakkında bilgilendirmek için biraz daha süre istediğini söyledi.

İddia makamının bu talebe itiraz etmediği ancak Aykut’un 6 Şubat olarak belirlenen bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasını istediği belirtilirken, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin ise Aykut’un söz konusu tarihe kadar tutuklu kalmasına karar verdiği aktarıldı.

Simon Aykut neden tutuklu…

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve 2024 yılı Haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025, 09:53