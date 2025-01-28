Büyük operasyon

Güney Kıbrıs’ta Europol ve Eurojust'ın gerçekleştirdiği ortak operasyonda yüklü miktarda nakit paraya, lüks arabalara ve 24 milyon euro değerindeki kripto varlığa el konuldu. Kara para aklanmasını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapan Rum polisi, Europol ve Eurojust'ın ortak hareket ettiğini belirtti. Polis, Güney Kıbrıs'ta kara para aklamaya karışan bir suç ağını çökertmeye yönelik operasyon kapsamında büyük miktarda para ve lüks arabaların bulunarak ele geçirildiğini, 24 milyon euro değerindeki kripto para birimlerinin ise dondurulduğunu belirtti.

Europol ve Eurojust, 28 Ekim 2024'te başlattığı soruşturma kapsamında Limasol'da ikamet eden ve Kıbrıs Yatırım Programı aracılığıyla Güney Kıbrıs vatandaşlığına sahip olan Ukrayna kökenli iki kardeşin kurduğu örgütü mercek altına aldı. Üçüncü ülke vatandaşları aracılığıyla Avrupa üzerinden güneye kara para aktaran örgüte ait evlerde TAE Genel Merkezi, YKAN, YAM, TAE ve OPE Limassol üyeleri tarafından, Europol ve İspanyol makamlarının temsilcilerinin yardımıyla 13 arama yapıldı.

Limasol'da yapılan aramalarda 650 bin avronun üzerinde nakit para, çok sayıda değerli eşya, çok sayıda elektronik cihaz, cep telefonu, banka belgesi vb. ele geçirildi. Toplam değeri 24 milyon avronun üzerinde olan 25 milyondan fazla kripto para birimi de donduruldu. Ayrıca değeri 650 bin Euro'nun üzerinde olduğu tahmin edilen altı lüks araca el konuldu ve MOKAS tarafından değeri 7 milyon Euro'nun üzerinde olan 14 daire için ücretlendirme emri çıkarıldı.

Örgütüne Avrupa ülkelerine uzanan yapılanmasına karşı da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona Güney Kıbrıs, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Slovenya ve İspanya Polis Otoriteleri ile Avrupa'nın Europol ve Eurojust kuruluşları katıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025, 09:52