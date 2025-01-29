Keyifli bir deneyim oldu

Şehit Tuncer İlkokulu ile Beyarmudu İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit Tuncer İlkokulunda düzenlenen etkinlik, Kıbrıs kültürüne dair birçok farklı öğe sunan çeşitli aktivitelerle zenginleşirken; katılımcılar hem Kıbrıs’a özgü halk dansları gösterilerini izledi hem de Kıbrıs mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Ayrıca, etkinlik alanında kurulan sergi ve kermes, katılımcılara kültürel mirası yakından keşfetme imkânı da sundu.

Şehit Tuncer İlkokulu düzenlemiş olduğu bu etkinlikte, Kıbrıs kültürünün farklı yönlerini tanıtarak katılımcılara keyifli bir deneyim yaşattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu’nda düzenlenen “Kıbrıs Kültür Günü” etkinliğine katıldı.

Verilen bilgiye göre, Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, eski ismi Köşlüçiftlik İlkokulu olan Şehit Tuncer İlkokulunda okuduğunu belirterek, öğretmenlerinden çok şey öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerin Kıbrıs Türk kültürünü öğrenerek, geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, günün anlam ve önemine değinerek, milli kimlik ve maneviyat açısından; kültür, sanat, müzik, gastronomi, gelenek, örf ve adetlerin önemli olduğunu vurguladı.

Betarmudu’nda anlamlı etkinlik

Beyarmudu İlkokulu’nda da Kıbrıs Kültürü Günü etkinliği düzenledi.

Etkinlikte geleneksel kültürel değerler tanıtılırken, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de programa katılarak destek verdi. Başkan Bebek, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

