Tatile gelirken getirmiş!

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde valizinde 50 adet canlı tabanca mermisi bulunan 53 yaşındaki Ziver Aslan tutuklandı. Polis sorgulaması sonrasında dün ‘kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu' suçlarından mahkemeye çıkarılan Aslan, 60 bin lira nakit teminat ve kefalet koşuluyla serbest bırakıldı.

Ülkeye ‘birkaç gün tatil yapmak amacıyla’ geldiğini iddia eden Aslan, mermileri Türkiye’den getirdiğini söyledi. Aslan’ın ülkeye hangi amaçla mermi getirdiği ve bunları ne maksatla geri götürmek istedi aydınlanmadı. Aslan’ın valizinde ve üzerinde silah bulunmadı.

Geri dönüşte yakalandı

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, 26 Ocak 2025 tarihinde saat 11.35 sıralarında ülkeden çıkış yapmak için Ercan Havalimanında bulunan zanlının yolcu salonu Kale 8 diye bilinen kontrol noktasından geçtiği sırada bagajında yapılan kontrolde karton kutu içerisinde 50 canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Polis, mermilerin emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturmadan zanlının mermileri 22 Ocak 2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye ithal ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Mermiler için gerekli izinlerin alınıp alınmadığıyla ilgili araştırma yapılacağını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, bilirkişi raporu temin dileceğini söyledi.

Polis memuru, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının KKTC'de kalıcı bağı bulunmadığını, Türkiye’den ülkeye tatil amaçlı geldiğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

