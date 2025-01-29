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Mutlulukları görülmeye değerdi

Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu, Fezra Akadlı’yla hayatını birleştirdi

Mutlulukları görülmeye değerdi
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Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu, 25 Ocak 2025 tarihinde Fezra Akadlı ile hayatını birleştirdi. Nikah töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Klasik Otomobil Müzesi’nde düzenlendi ve çiftin mutluluğu görülmeye değerdi.
Bu özel günlerinde çiftin nikah şahitleri, Aziz Nizamoğlu’nun kız kardeşi Hayriye Dolmacı ve Fezra Akadlı’nın ablası Anıl Gilanlıoğlu oldu. Aile bireyleri ve dostlarının katılımıyla gerçekleşen tören, samimi bir atmosferde tamamlandı.
 

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