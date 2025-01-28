‘Aileler dikkatli olmalı’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda sosyal medyada tanıştığı 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 35 yaşındaki sanık Tuğrul Torun hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, azami 6 yıl hapis öngören cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın, sosyal mecralarda tanıştığı kızla arkadaş olduğu, buluşup konuştuğu ve cinsel istismar suçunu işlediği belirtildi.

Annesinin kızının boynunda morlukları fark etmesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtilirken, ağır ceza heyeti, çocukların ve ergenlerin sosyal medya kullanımı konusunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kararı okuyan yargıç, sanığın sosyal medyada tanıştığı kendisinden 20 yaş küçük kız çocuğu ile tanışıp arkadaş olduğunu ve buluştuklarında cinsel istismar suçunu işlediğini söyledi.

Kız çocuğunun annesi fark etti

Yargıç, olayın annesinin kızının boynunda morluk görmesi ile ortaya çıktığını belirtti. Şikayet üzerine tutuklanan sanığın, soruşturmanın ardından cinsel istismar suçundan yargılanmak üzere teminata bağlandığını kaydeden yargıç, sanığın suçunu ve aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın işlediği cinsel istismar suçunun azami 6 yıl hapis öngördüğüne değinerek, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına bakıldığında hem cinsel saldırı hem de 16 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırı suçlarındaki artışın dikkat çektiğini söyledi.

Yargıç, bu tür suçlara ceza takdir edilirken caydırıcı ve toplum vicdanını rahatlatıcı olması gerektiğini altını çizdi.

Cinsel içerikli suçlar arttı

Cinsel suçların toplum genelinde büyük bir huzursuzluğa neden olduğunu kaydeden yargıç, ailelerin çocukları için tedirginlik yaşadığını söyledi. Yargıç, “Bu küçük adada kişilerin güvenli ve huzur içinde yaşaması, özellikle çocuk ve gençlerin özgür ve sağlıklı bir şekilde büyümesi birincil önem taşıması gerekmekteyken maalesef bunun yerini korku ve tedirginlik içinde çocuk yetiştiren aileler, fiziksel ve psikolojik travma yaşayan çocuk ve gençler almaya başlamıştır” dedi.

Herkese görev düşüyor

Ağır ceza yargıcı, bu gibi suçları önlemede mahkemelere büyük görev düşmekle birlikte, bu suçların işlenmesini önlemek için hem okuldaki eğitimin ve hem de aile bağlarının önem arz ettiğini söyledi.

Yargıç, çocuktan 20 yaş büyük olan sanığın müşteki ile sosyal medyada görüştüğüne değinip, sosyal medyadaki tehlikelerle ilgili ailelere büyük görev düştüğüne vurgu yaptı. Yargıç, suçun niteliği ve ciddiyetine dikkat çekip, sanığa oybirliği ile iki yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

