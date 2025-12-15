‘Gerçeği yansıtmıyor’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Aralık’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de katıldığı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ara bölgede yaptığı görüşmenin ardından, Rum basınında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını açıkladı.

Erhürman, bazı haberlerde üçlü görüşme sırasında toplantı salonundan çıkıp Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonla görüştüğü yönünde iddialar yer aldığını belirtti. Bu iddiaların doğru olmadığını vurgulayan Erhürman, telefon görüşmelerinin Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi konusunda Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile yürütülen temaslarla ilgili olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Rum basınında, üçlü görüşme sırasında toplantı salonundan çıkıp Sn. Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığıma dair haberler yer almış.

Normalde ciddiye almam ama bizde de sosyal medyada konuyla ilgili bazı paylaşımlar yapılmış. Şeffaflık ilkesi gereği söyleyeyim:

Evet ben de, Sn. Mehmet Dana da telefon görüşmeleri yaptık. İkimiz de, ortak metinde de görülebilecek olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi konusunda Lefkoşa Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Harmancı ile görüştük. İlk liderler görüşmesinde gündeme gelmemiş olan mesele esas itibarıyla belediyeler arasında görüşüldüğü için, metne yanlış bir şey yazılmasını istemedik.

Dileyenler Sn. Hristodulidis'ten veya Sn. Mehmet Harmancı'dan teyit edebilirler.

Bazı taktikler ve ezberler geride kalacak yavaş yavaş. Sabır, soğukkanlılık, şeffaflık ve kararlılıkla devam edeceğiz."

Aralık ayının ilk yarısı yoğun geçti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği temas ve görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, hem iç hem de dış temasların yakından takip edildiğini belirtti.

Erhürman açıklamasında, İsveç Büyükelçisi, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve Johannes Hahn ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ayrıca Rum Lider Nikos Hristodulidis ile birlikte Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret ettiklerini, Holguin Cuellar ve Hristodulidis’in katılımıyla üçlü görüşme yapıldığını ifade etti.

Strazburg’da Taşınmaz Mal Komisyonu ve mülkiyet konularına ilişkin görüşmelerin de çok yakından takip edildiğini belirten Erhürman, bunun yanı sıra içeride ve dışarıda izlenen başka gelişmelerin de bulunduğunu, sonuçlar netleştikçe kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

