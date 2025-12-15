Sonsuzluğa uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucularından, ilk müdürü, başyönetmeni ve oyuncusu olan usta tiyatro insanı Hilmi Özen için Devlet Tiyatrosu’nda anma töreni düzenlendi.

Törene ailesi ve sevenleri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı siyasiler ve bürokratlar ile tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Devlet Tiyatroları’nın önünde düzenlenen anma töreninde veda konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından Hilmi Özen alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Özen, İsmail Safa Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Bakan Ataoğlu, Hilmi Özen’in Kıbrıs Türk devlet tiyatrosuna büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Daire Müdürü Nazım Ced, Özen’in devlet tiyatrosu için önemli bir değer olduğunu belirtti.

Hilmi Özen’in ailesi adına konuşma yapan torunu Tekin Birinci, dedesinin tiyatroya adanmış yaşamından bahsetti.

Hilmi Özen’in Ankara Devlet Konservatuvarı’na giren ilk üç Kıbrıslı Türk’ten biri olduğunu belirten Birinci, dedesinin hayalinin, Kıbrıs’ta Devlet Tiyatroları’nı kurmak olduğunu ve bu hayalini dostlarıyla birlikte gerçekleştirdiğini anlattı.

Mesai arkadaşlarından Ertaç Hazer ise, Özen’in Kıbrıs Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Hilmi Özen’in mezun ettiği öğrenciler adına konuşan Nazım Bayraktaroğlu Özen’in 70’in üzerinde sanatçıyı Kıbrıs’a ve Türkiye’ye kazandırdığını, düşünen, sorgulayan insanlar yetiştirdiğini anlattı.

Hilmi Özen kimdir?

1944 yılında doğan Hilmi Özen, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kuruluş sürecinde yer aldı; 1967-1990 yılları arasında kurum müdürlüğü yaptı. Daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a sanat danışmanlığı görevinde bulundu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde tiyatro alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.



