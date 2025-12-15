Dayanışma örneği

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla TAM Parti tarafından ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine destek sağlamak amacıyla düzenlenen Yılbaşı Dayanışma Pazarı sona erdi. Yeni yıl temasıyla hazırlanan ve dayanışma hedefiyle Merkez Lefkoşa’da düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca ziyaretçileri ağırladı ve dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Pazarda yeme içmeden hediyelik eşyalara, el emeği ürünlerden süs eşyalarına kadar birçok farklı alan-da üreticiler stant açtı. Etkinlik süresince lokma döküldü, gözleme yapıldı, kestane kebap satışı gerçek-leştirildi. Kurulan stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Yılbaşı Dayanışma Pazarı’nda kültürel ve sanatsal etkinlikler de yer aldı. Sürpriz konserler ve DJ per-formanslarıyla pazar alanında canlılık sağlanırken, çocuklar için oluşturulan oyun alanları ailelerin ilgisi-ni çekti. TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da etkinliğe katılarak gitarıyla yerel şarkılar seslendirdi.

Yoğun katılımın olduğu Yılbaşı Dayanışma Pazarı’nda yapılan satışlardan elde edilen stant kira gelirleri-nin, ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi. Etkinliğin, hem yeni yıl öncesinde toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hem de dar gelirli ailelere destek olmayı amaçladığı ifade edildi.

