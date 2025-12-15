Piyasaya 5.8 milyar akacak

Başbakan Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar kapsamındaki emeklilerin 13. maaşlarının 25 Aralık Perşembe günü, kamu çalışanları, kamudan emekli olanlar, sosyal yardım alanlar, şehit aileleri ve engellilerin 13. maaşlarının ise 26 Aralık Cuma günü ödeneceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise 13’üncü maaşlar ve ay sonu maaşları için toplam ödenecek mikta-rın 5.8 milyar TL olduğunu duyurdu.

Başbakan Üstel açıklamasında, devlet olarak çalışanları, emeklileri, sigortalıları ve sosyal destek alan vatandaşları maaş ödemeleri konusunda hiçbir zaman belirsizlikle karşı karşıya bırakmadıklarını vurgu-ladı.

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde maaşların hiçbir zaman “ödenecek mi” tartışmasına konu edilmediğini, taksitli maaş uygulamalarına gidilmediğini ve vatandaşların belirsizliğe mahkum edilme-diğini kaydetti.

Hesaplara yatırılacak

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin hak ettikleri maaşları zamanında ve eksiksiz almalarının, dönem dönem yaşanan enflasyonist süreçlerde alım güçlerinin korunmasının devletin hem yasal hem de sos-yal sorumluluğu olduğunu belirten Üstel, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti.

Sosyal Sigortalar kapsamındaki 47 bin 537 sigorta emeklisinin 13. maaşlarının 25 Aralık Perşembe günü ödeneceğini ve bunun için 2 milyar 393 milyon 610 bin 438 TL kaynak ayrıldığını açıklayan Üstel, aynı gün tutarın hesaplara yatırılacağını söyledi.

Kamu çalışanları, kamudan emekli olan vatandaşlar, sosyal yardım alanlar, şehit aileleri ve engellilerin 13. maaş ödemelerinin ise 26 Aralık Cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Başbakan Üstel, Türk Lirası’nda yaşanan değer kayıpları ve enflasyonist ortam karşısında vatandaşları korumak amacıyla maaşlara son yıllarda artış yapıldığını, bunun sonucunda döviz bazında sağlanan yükselişin KKTC tarihinde önemli bir eşik oluşturduğunu ifade etti. Enflasyonun gerilemesi ve piyasa-nın daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasıyla alım gücünün yıl içinde belirgin şekilde toparlanmasının beklendiğini söyledi.

Üstel, devletin gücünü çalışanlarına, emeklilere, ihtiyaç sahiplerine ve üretici vatandaşlara yansıtan bir anlayışla ve kararlılıkla yola devam edeceklerini kaydetti.

