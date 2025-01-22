Derin soruşturma

Turizm kenti Ayi Napa’da 2016 yılında meydana gelen ve dört kişinin ölümüyle sonuçlanan davayla ilgili olarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp asıllı Dejan Loy’un cezaevinden çektiği bir videonun “Youtube” platformunda yayımlanması güneyde bomba etkisi yarattı.

Olayın önceki gün fark edildiğini ve Dejan Loy’un videoda merkezi cezaeviyle ilgili şikayetlerine atıfta bulunduğunu yazan Politis gazetesi, Dejan Loy’un kimse tarafından fark edilmeden cezaevindeki hücresinden 7 dakika boyunca video kaydı yaptığını kaydetti.

Yapılan araştırmalarda Dejan Loy’un kullandığı cihazın tespit edilemediğini yazan gazete, söz konusu videonun Youtube’da mahkumlar ve çeşitli ülkelerdeki cezaevleriyle ilgilenen bir kanalda yayınlandığını ve geçen pazar günü söz konusu kanala yüklendiğinin görüldüğünü belirtti.

Videonun ne zaman çekildiğini ve yayımlanması için söz konulu kanala ne zaman gönderildiğinin bilinmediğini yazan gazete, cezaevi müdürlüğünün konuyla ilgili araştırmalarının önümüzdeki günlerde de sürmesinin beklendiğini ekledi.

Fileleftheros ise haberinde söz konusu mahkûmun tutuklu bulunduğu Rum merkezi cezaevinden internet üzerinden yayım yapan bir İngiliz medya kuruluşuna (Not Guilty TV Pod Cast) çevrimiçi (online ) röportaj verdiğini ve söz konusu mahkumun demecinin reklam edildiği görsel materyallerin internette dolaştığının dün sabah fark edilmesiyle olayın açığa çıktığını ve yetkililerin harekete geçtiğini yazdı.